Неймар получает в «ПСЖ» дополнительно € 6,5 млн в год за вежливость и пунктуальность
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Газета Marca рассказала о деталях контракта Неймара с «Пари Сен-Жермен». В частности, был раскрыт пункт, по которому бразилец должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками. За это нападающий получает дополнительные € 6,5 млн в год.
Условия контракта также включают в себя запрет на публичную критику решений клуба и обязанность приветствовать болельщиков до и после матча. Кроме того, Неймар должен избегать негативных высказываний в адрес сотрудников «ПСЖ» и его фанатов.
Напомним, 8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.
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