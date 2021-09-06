Марио Гётце продлил контракт с ПСВ

Немецкий полузащитник Марио Гётце продлил контракт с эйндховенским ПСВ, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба. Новое соглашение 29-летнего футболиста с ПСВ рассчитано до лета 2024 года.



Напомним, 7 октября 2020 года стало известно, что Гётце присоединился к ПСВ. Немецкий хавбек взял в нидерландском клубе 27-й игровой номер. Гётце присоединился к нидерландскому клубу на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах чемпионата Нидерландов и отдал две результативные передачи.



Ранее Марио Гётце выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». С 2010 по 2017 год полузащитник вызывался в национальную команду Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

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