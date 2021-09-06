Тренер сборной Беларуси: если бы Лисакович забил в концовке, то мы бы обыграли Уэльс

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение своей команды в матче квалификации чемпионата мира – 2022 со сборной Уэльса. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу валлийцев.
«Ребята очень старались, показали неплохой футбол, создали достаточно моментов у ворот соперника. Жалко, что не забили третий мяч. Думаю, если бы Лисакович забил в концовке, мы бы выиграли эту игру. Но футбол таков: не забиваешь ты — забивают тебе. Начало и концовку мы провалили: дали забить в начале и в конце. Это и предрешило исход матча: что невнимательно сыграли в концовке и в начале.
Справились ли с Бейлом и Джеймсом? Если Бейл забил, то, наверное, не справились. Но там тактическая ошибка была: зря они его бросили. Надо было одному остаться с ним, встать с ним — ничего бы не было. А так они оба убежали к воротам. Непонятно зачем. Может быть, и усталость сказалась», — приводит слова Кондратьева «Прессбол».
- 6 сентября 2021
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