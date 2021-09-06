Тренер сборной Армении — о 0:6 в матче с Германией: счёт говорит сам за себя

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Германии (0:6).



«Счёт говорит сам за себя. Мы играли против очень сильной команды, и они превзошли нас почти во всех аспектах, но всё ещё впереди. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Капарроса пресс-служба УЕФА.



На 6-й минуте счёт открыл Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. Затем Гнабри оформил дубль. Марко Ройс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Тимо Вернер. В конце первого тайма Вернер забил четвёртый гол немцев. Йонас Хофман стал автором пятого мяча в ворота Армении. Карим Адейеми довершил разгром армянской команды.



Германия набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице группы. Армения (10) опустилась на второе место.

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