Источник: «Зенит» интересуется форвардом сборной Колумбии Морелосом
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Санкт-петербургский «Зенит» сделал запрос по трансферу нападающего «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелоса, сообщает Todofichajes.
По информации колумбийского издания, Морелос был близок к переходу в португальский «Порту», однако трансфер сорвался. Футболист по-прежнему намерен покинуть «Рейнджерс» и продолжить карьеру в клубе, который примет участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Помимо «Порту», интерес к нападающему проявляют «Зенит» и «Бешикташ». Клуб из Глазго готов отпустить Морелоса за компенсацию в € 15 млн.
Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Морелос провел семь матчей во всех турнирах, забив в них четыре мяча и отдав одну голевую передачу.
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