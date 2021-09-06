Источник: «Зенит» интересуется форвардом сборной Колумбии Морелосом

Санкт-петербургский «Зенит» сделал запрос по трансферу нападающего «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелоса, сообщает Todofichajes.

По информации колумбийского издания, Морелос был близок к переходу в португальский «Порту», однако трансфер сорвался. Футболист по-прежнему намерен покинуть «Рейнджерс» и продолжить карьеру в клубе, который примет участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Помимо «Порту», интерес к нападающему проявляют «Зенит» и «Бешикташ». Клуб из Глазго готов отпустить Морелоса за компенсацию в € 15 млн.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.



В текущем сезоне Морелос провел семь матчей во всех турнирах, забив в них четыре мяча и отдав одну голевую передачу.