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Голкипер «Манчестер Сити» заразился коронавирусом

Голкипер «Манчестер Сити» заразился коронавирусом
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Американский голкипер «Манчестер Сити» Закари Стеффен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт федерации футбола США. По этой причине он не сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Гондурасом. Игра состоится 9 сентября, начало — в 5:30 мск.

Ранее Закари пропустил матч квалификации с Канадой (1:1) из-за травмы голеностопа.

В нынешнем сезоне Стеффен не провёл ни одного матча за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл в матче с «Челси» (3:1). Команда Хосепа Гвардиолы в трёх турах набрала 6 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

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