Голкипер «Манчестер Сити» заразился коронавирусом

Американский голкипер «Манчестер Сити» Закари Стеффен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт федерации футбола США. По этой причине он не сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Гондурасом. Игра состоится 9 сентября, начало — в 5:30 мск.

Ранее Закари пропустил матч квалификации с Канадой (1:1) из-за травмы голеностопа.

В нынешнем сезоне Стеффен не провёл ни одного матча за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл в матче с «Челси» (3:1). Команда Хосепа Гвардиолы в трёх турах набрала 6 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»