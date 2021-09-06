Агент: Жоржиньо мечтает вернуться в Италию, в идеале — после победы на чемпионате мира

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщил, что его клиент хотел бы вернуться в Италию. Хавбек выступает за лондонский клуб с июля 2018 года. Ранее он защищал цвета «Наполи».

«Его контракт с „Челси“ рассчитан до июня 2023 года. Конечно, он мечтает вернуться в Италию, в идеале — после победы на чемпионате мира. Посмотрим, какой будет ситуация на рынке через пару лет», — приводит слова агента Goal со ссылкой на Radio Bianconera.

Жоржиньо был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы. Вчера, 5 сентября, Жоржиньо не реализовал пенальти в отборочном матче чемпионата мира-2022 с командой Швейцарии (0:0).

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