Франсуа Камано рассказал о проблеме с вылетом в Россию из-за госпереворота в Гвинее

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о проблеме с вылетом в Россию. Напомним, футболист не может вернуться в Москву из-за вооружённого переворота в Гвинее.



«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что «Локомотив» ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», — приводит слова Камано «Спорт-экспресс».



Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.