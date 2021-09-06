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Франсуа Камано рассказал о проблеме с вылетом в Россию из-за госпереворота в Гвинее

Франсуа Камано рассказал о проблеме с вылетом в Россию из-за госпереворота в Гвинее
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о проблеме с вылетом в Россию. Напомним, футболист не может вернуться в Москву из-за вооружённого переворота в Гвинее.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что «Локомотив» ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», — приводит слова Камано «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

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