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Лапорта попросил Кумана чаще выпускать Юмтити и Пуча на поле

Лапорта попросил Кумана чаще выпускать Юмтити и Пуча на поле
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попросил главного тренера команды Рональда Кумана выпускать чаще на поле защитника Самюэля Юмтити и хавбека Рики Пуча.

Тренер согласился включить 22-летнего испанца в состав, в случае, если футболист сможет доказать на тренировках, что достоин места в основе «Барселоны».

Также Куман высоко оценил упорную работу Юмтити над восстановлением и набором формы, но считает, что пока Самюэль ещё не набрал кондиции для того, чтобы выходить на поле в составе сине-грантовых регулярно.

Ранее сообщалось, что французский защитник встретился с Лапортой в середине августа, чтобы обсудить своё дальнейшее пребывание в «Барселоне». После этого Лапорта выразил поддержку Юмтити и отметил, что игроку, возможно, не хватало поддержки со стороны клуба в тяжёлые моменты.

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