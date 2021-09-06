Лапорта попросил Кумана чаще выпускать Юмтити и Пуча на поле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попросил главного тренера команды Рональда Кумана выпускать чаще на поле защитника Самюэля Юмтити и хавбека Рики Пуча.
Тренер согласился включить 22-летнего испанца в состав, в случае, если футболист сможет доказать на тренировках, что достоин места в основе «Барселоны».
Также Куман высоко оценил упорную работу Юмтити над восстановлением и набором формы, но считает, что пока Самюэль ещё не набрал кондиции для того, чтобы выходить на поле в составе сине-грантовых регулярно.
Ранее сообщалось, что французский защитник встретился с Лапортой в середине августа, чтобы обсудить своё дальнейшее пребывание в «Барселоне». После этого Лапорта выразил поддержку Юмтити и отметил, что игроку, возможно, не хватало поддержки со стороны клуба в тяжёлые моменты.
- 6 сентября 2021
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