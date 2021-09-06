Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет пребывания в коме

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, проведя 39 лет в коме.

Адамсу было 34 года, когда он впал в глубокую кому в 1982 году после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона. Перед операцией ожидалось, что он очнётся через несколько часов. В тот день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу. Ситуацию усугубляло то, что за Жан-Пьером следил стажёр, который не исправил ошибку анестезиолога и не распознал ухудшение состояния футболиста из-за цвета кожи (у белокожих она синеет).

Жан-Пьер Адамс родился в Дакаре (Сенегал) в 1948 году и сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год. Он также провёл 41 матч с составе «Пари Сен-Жермен», хотя большую часть своей карьеры выступал за «Ниццу».