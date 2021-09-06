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Паоло Ди Канио предположил, на какой позиции будет играть Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Паоло Ди Канио предположил, на какой позиции будет играть Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Благодаря Роналду команда станет более техничной, но у них и так много форвардов и вингеров. Сульшер видит его на позиции центрфорварда, но Роналду не хотел так играть в «Ювентусе». Думаю, Роналду поначалу будет играть слева, хотя у «Юнайтед» есть и другие игроки на эту позицию, включая Санчо.

Рашфорд вернётся, Гринвуд и Марсьяль тоже будут играть. Сульшер предоставит игрокам атаки свободу действий, это отлично подойдёт Роналду», — приводит слова Ди Канио Football Italia.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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