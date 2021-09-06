Паоло Ди Канио предположил, на какой позиции будет играть Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Благодаря Роналду команда станет более техничной, но у них и так много форвардов и вингеров. Сульшер видит его на позиции центрфорварда, но Роналду не хотел так играть в «Ювентусе». Думаю, Роналду поначалу будет играть слева, хотя у «Юнайтед» есть и другие игроки на эту позицию, включая Санчо.
Рашфорд вернётся, Гринвуд и Марсьяль тоже будут играть. Сульшер предоставит игрокам атаки свободу действий, это отлично подойдёт Роналду», — приводит слова Ди Канио Football Italia.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Комментарии
- 6 сентября 2021
-
14:49
-
14:36
-
14:28
-
14:20
-
14:19
-
14:09
-
14:03
-
13:56
-
13:49
-
13:48
-
13:40
-
13:22
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:44
-
12:44
-
12:38
-
12:34
-
12:32
-
12:24
-
12:10
-
11:48
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:23
-
11:20
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:19
Партнерский контент