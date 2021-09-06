Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста, против которого играл

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал о беседе, которая произошла у него с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» Был час ночи. Мы сидели на освещённой свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».
Пришло время большого вопроса. «Месси», — ответил он решительно. «Правда?» — спросил я, удивлённый тем, что он назвал своего главного соперника. Роналду подтвердил: «Он лучший из тех, против кого я играл. Но Пирс, ты задаёшь мне неправильный вопрос». Я спросил: «Хорошо, а какой правильный?» Криштиану сказал: «Ты должен спросить, кто лучший футболист». «Думаю, я знаю ответ», — ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», — написал Морган в своей колонке в Daily Mail.
- 6 сентября 2021
-
13:22
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:44
-
12:44
-
12:38
-
12:34
-
12:32
-
12:24
-
12:10
-
11:48
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:23
-
11:20
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:19
-
09:58
-
09:42
-
09:42
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:37