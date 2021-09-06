В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда Миладинович вернётся в расположение клуба

Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов рассказал о состоянии защитника Ивана Миладиновича, который получил травму 7 августа во время игры со «Спартаком» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.
«Иван Миладинович всё ещё не тренируется. Он у себя на родине. Ему противопоказаны нагрузки. Вернётся в Россию Миладинович в десятых числах октября», — приводит слова Кудряшова Sport24.
Напомним, Миладинович в начале второго тайма столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Сразу после падения к защитнику подбежали партнёры по команде и начали махать руками, требуя, чтобы быстрее прибежали врачи.
В результате столкновения защитник получил травму головы. Его увезли на электрокаре и сразу заменили. У Миладиновича было в кровь разбито лицо.
- 6 сентября 2021
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