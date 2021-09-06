«7 — волшебная цифра». Криштиану Роналду сфотографировался в форме «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард Криштиану Роналду опубликовал фото в форме «Манчестер Юнайтед» с седьмым номером.

«7 — волшебная цифра», — подписал снимок Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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