Стало известно условие, при котором Гризманн сможет перейти в «Атлетико» бесплатно

«Атлетико» может оформить переход Антуана Гризмана из «Барселоны» бесплатно в случае, если француз проведёт менее 50% матчей составе мадридского клуба в сезоне-2022/2023.
Если нападающий проведёт больше половины матчей, то «матрасники» должны будут выкупить его за € 40 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. В этом сезоне футболист будет выступать под восьмым номером, под которым ранее выступал испанский полузащитник Сауль Ньигес. Полузащитник также также в последний день трансферного окна сменил команду и оказался в лондонском «Челси».
- 6 сентября 2021
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