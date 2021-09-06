Букайо Сака: гол Андорре был идеальным подарком на день рождения

Вингер сборной Англии Букайо Сака рассказал, как его приняли болельщики национальной команды в первом домашнем матче после финала Евро-2020, в котором 20-летний футболист не реализовал пенальти в послематчевой серии. Напомним, вчера англичане на своём поле уверенно обыграли Андорру — 4:0.
«Я забил гол и для меня это был идеальный подарок на день рождения. Я очень доволен тем, как все меня приняли. Это действительно показывает, как они гордятся мной, и это много значит для меня, заставляя выкладываться по полной.
Даже сейчас я слышу, как многие болельщики скандируют моё имя. Это заставляет меня верить, что я получу поддержку во всех ситуациях», — приводит слова Саки Sky Sports.
Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и одолели Данию (2:1 ДВ). В финальном матче английская национальная команда уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.)
- 6 сентября 2021
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