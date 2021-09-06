Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Урале» отреагировали на информацию о возможном переходе Магомеда-Шапи Сулейманова

В «Урале» отреагировали на информацию о возможном переходе Магомеда-Шапи Сулейманова
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.

«Шапи был предложен «Уралу»? Ничего подтверждать не буду. Мало ли, с кем мы можем вести диалог касательно трансферов», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.

В минувшем сезоне Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Краснодар» отказался отдавать Магомеда-Шапи Сулейманова в аренду в турецкий клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021