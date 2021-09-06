В «Урале» отреагировали на информацию о возможном переходе Магомеда-Шапи Сулейманова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.



«Шапи был предложен «Уралу»? Ничего подтверждать не буду. Мало ли, с кем мы можем вести диалог касательно трансферов», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.



В минувшем сезоне Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.