В «Урале» отреагировали на информацию о возможном переходе Магомеда-Шапи Сулейманова
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.
«Шапи был предложен «Уралу»? Ничего подтверждать не буду. Мало ли, с кем мы можем вести диалог касательно трансферов», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.
В минувшем сезоне Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.
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