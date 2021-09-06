Экс-игрок ЦСКА Эркин продолжит карьеру в клубе «Фатих Карагюмрюк»

Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин станет игроком клуба «Фатих Карагюмрюк», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере». Соглашение футболиста с турецким клубом будет рассчитано до 2023 года.



Напомним, Эркин выступал за ЦСКА с 2007 по 2010 год. Футболист также играл за «Манисаспор», «Галатасарай», миланский «Интер» и «Бешикташ». Последним клубом Эркина был «Фенербахче», за который защитник играл с августа прошлого года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах чемпионата Турции и отдал 9 результативных передач.



«Фатих Карагюмрюк» в 3 матчах набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (9).

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