Восстановление Головина от травмы займёт около двух недель

Восстановление полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина от травмы займёт около двух недель. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и делят первое место с Хорватией в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта в своём активе имеет 4 очка и располагается на пятом месте.