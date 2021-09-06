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Восстановление Головина от травмы займёт около двух недель

Восстановление Головина от травмы займёт около двух недель
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Восстановление полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина от травмы займёт около двух недель. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и делят первое место с Хорватией в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта в своём активе имеет 4 очка и располагается на пятом месте.

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