Стала известна заявка «Локомотива» на Лигу Европы

Стала известна заявка московского «Локомотива» на Лигу Европы сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА. В неё вошли все новички железнодорожников: Алексис Бека-Бека, Фаустино Анджорин, Гирано Керк и другие.

Заявка «Локомотива» на Лигу Европы сезона-2021/2022:

Голкиперы: Маринато Гильерме и Андрей Савин.

Защитники: Пабло, Мурило, Дмитрий Живоглядов, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов.

Полузащитники: Алексис Бека Бека, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.

Нападающие: Фёдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

Напомним, «Локомотив» попал в одну группу Лиги Европы с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».