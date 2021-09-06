Стала известна заявка «Локомотива» на Лигу Европы

Стала известна заявка московского «Локомотива» на Лигу Европы сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА. В неё вошли все новички железнодорожников: Алексис Бека-Бека, Фаустино Анджорин, Гирано Керк и другие.
Заявка «Локомотива» на Лигу Европы сезона-2021/2022:
Голкиперы: Маринато Гильерме и Андрей Савин.
Защитники: Пабло, Мурило, Дмитрий Живоглядов, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов.
Полузащитники: Алексис Бека Бека, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.
Нападающие: Фёдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.
Напомним, «Локомотив» попал в одну группу Лиги Европы с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».
- 6 сентября 2021
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