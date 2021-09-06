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«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря дублю Ильина

«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря дублю Ильина
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В товарищеском матче «Краснодар» переиграл «Рубин». Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче уже на 1-й минуте забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте счёт сравнял Солтмурад Бакаев. Спустя семь минут Владимир Ильин вывел «быков» вперёд, а ещё через две минуты оформил дубль.

В матче приняли участие новички «Рубина» Андерс Драйер и Герман Онугха.

Команды уже встречались между собой 27 августа в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч в Краснодаре завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Краснодар» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором первого гола стал Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот. На 35-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество «быков».

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