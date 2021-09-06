Тренер Мальты: Смолов не такой мощный, как Дзюба. Отсутствие Головина — хорошая новость

Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 со сборной России.

«Что касается задачи на отборочный турнир, то у нас долгосрочный проект до декабря 2023. Главное – улучшить качество игры команды, улучшениями я доволен. Да и результаты удовлетворяют, но нам есть над чем работать.

Что нужно поменять по сравнению с матчем со Словенией? Нам надо улучшить много вещей. Это отлично – если бы не было ничего улучшать, то у меня не было бы работы.

Физическое состояние сборной России? Нечестно говорить о сопернике, я его уважаю, и я тренер сборной Мальты. Да и информации у меня не так много. А игра с Кипром со стороны России мне показалась достойной.

Головин не сыграет? Хорошая новость (смеётся)! Он очень хороший игрок.

А что касается Дзюбы, то важно, что раньше играл мощный нападающий Дзюба, а теперь – Смолов. Он не такой мощный, это тоже важное изменение в вашей сборной», — передаёт слова Манджи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).