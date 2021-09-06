Черчесов: мне позвонил владелец «Легии», хочет встретиться, пообщаться

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что президент «Легии» предложил ему «встретиться и пообщаться». Эта встреча пройдёт в Москве, на матче варшавского клуба со «Спартаком» в Лиге Европы, который состоится 15 сентября.

«В Австрии нахожусь уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Мне позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность.

Есть ли мысли на отдыхе о возвращении к тренерской работе? Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придёт. Время покажет», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».