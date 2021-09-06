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«Больше — не всегда лучше». Президент УЕФА оценил идею проведения ЧМ каждые 2 года

«Больше — не всегда лучше». Президент УЕФА оценил идею проведения ЧМ каждые 2 года
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Президент УЕФА Александер Чеферин оценил идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Больше — не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение мирового первенства каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — приводит слова Чеферина журналист Саймон Стоун в своём «твиттере».

В мае текущего года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.

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