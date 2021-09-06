Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери стал игроком «Салернитаны».
38-летний французский футболист участвовал в презентации состава «Салернитаны» на стадионе «Аречи». Фото опубликовано в «Твиттере» B/R Football.
Позже Рибери был представлен как новый игрок «Салернитаны», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Хотел бы поблагодарить его агента и Давиде Липпи, потому что они смогли заставить Рибери понять, что значит приехать в Салерно и сыграть за „Салернитану“, — заявил технический директор «Салернитаны» Анджело Фабиани.
Ранее сообщалось, что зарплата Рибери составит € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать французскому футболисту новый контракт.
Напомним, «Салернитана» является дебютантом итальянской Серии А. Клуб в 2 матчах не набрал очков.
- 6 сентября 2021
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