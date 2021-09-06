Марио Фернандес тренируется отдельно от сборной России перед матчем с Мальтой

Сборная России проводит тренировку перед матчем с Мальтой. В основной группе занимаются 24 футболиста, Марио Фернандес тренируется отдельно в тренажерном зале. Александр Головин расположение команды покинул, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

Ранее гренер сборной Мальты Дэвис Манджа заявил, что отсутствие в составе сборной России Александра Головина — это хорошие новости для мальтийской национальной команды.