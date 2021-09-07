Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему отказался вернуться в сборную России в 2021 году.

«Мне приятно общаться с людьми. Поэтому всегда выслушиваю. Когда Виталий Витальевич Кафанов позвонил, я понимал, какой у меня будет для него ответ. Я его дал ещё в 2018 году. Было бы глупо менять свою позицию. Одно дело форс-мажор, когда все вратари сломались, как у Украины, где Пятов снова основной. Мне хочется видеть новые лица во вратарской линии сборной. Хочется, чтобы они прогрессировали. В 36 лет прогрессировать уже некуда, а ребятам есть куда. Должны тянуть сборную наверх. Я дал слово родителям, семье. Буду держать его до конца.

Я наслаждаюсь тем, что происходит в данную минуту — по-другому попросту не дано. Всегда есть трудности — как в карьере, так и в жизни — но я понимаю, что где-то надо промолчать или спустить на тормозах. Мне очень помогает семья: мы вот недавно крестили младшую дочку, а через день у старшей был день рождения. Да, хоть и бытовуха, но это приятная бытовуха, которая помогает мне кайфовать. Скажу честно, ни одно поражение, ни один пропущенный гол за последние два-три года — это ничто по сравнению с семьей. Это же счастье, когда ты приходишь домой, тебя встречают дети, которые по ночам не дают спать: перебегают через тебя, играют. Ты можешь всю ночь не спать, а в 07:00 утра встать и поехать на тренировку. Но это всегда будет приятно.



Что касается футбола, конечно, плохо, что ЦСКА не играет в еврокубках. Но недельный цикл игр даёт маленький позитив: после матча ты день-два можешь спокойно восстановиться. Раньше всё было будто снежный ком: не успеваешь выдохнуть, а уже снова надо играть. Я счастлив и кайфую. Поймите, сначала 15-17 лет жить в одном режиме, а потом раз и переключиться на другой… Это было сложно. Сейчас я уже привык и просто лайт», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира – 2018. Всего за национальную команду голкипер провёл 111 матчей.