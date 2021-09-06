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Стали известны фамилии футболистов, которых Руй Витория хотел видеть в «Спартаке»

Стали известны фамилии футболистов, которых Руй Витория хотел видеть в «Спартаке»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория хотел подписать в московский клуб правого защитника «Гремио» Вандерсона. Ещё одним вариантом для португальского специалиста был игрок «Андерлехта» Мурильо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того собеседник «Чемпионата» добавил, что трансфер Максимилиано Кофрие был согласован с тренером, но для Витории это был трансфер «на крайний случай». Сам же тренер просил усилить другие позиции – правого защитника и игрока в центр поля, а Кофрие, в крайнем случае, взять в аренду.

Второй собеседник отметил, что от приобретения Вандерсона в «Спартаке» отказались ещё при Попове.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».

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