Стали известны фамилии футболистов, которых Руй Витория хотел видеть в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория хотел подписать в московский клуб правого защитника «Гремио» Вандерсона. Ещё одним вариантом для португальского специалиста был игрок «Андерлехта» Мурильо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Кроме того собеседник «Чемпионата» добавил, что трансфер Максимилиано Кофрие был согласован с тренером, но для Витории это был трансфер «на крайний случай». Сам же тренер просил усилить другие позиции – правого защитника и игрока в центр поля, а Кофрие, в крайнем случае, взять в аренду.



Второй собеседник отметил, что от приобретения Вандерсона в «Спартаке» отказались ещё при Попове.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».