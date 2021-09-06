Смолов: рад вернуться в сборную – спасибо Георгиевичу, разбирается!

Нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о своём возвращении в национальную команду.

«Я нормально пережил то, что не попал на Хорватию – каждый готовится к игре. Мы с Карпиным общались ещё раньше – это рабочий момент, нормальная ситуация. Что касается моего отсутствия на чемпионате Европы, то я не вижу смысла возвращаться в прошлое. И от меня не всё зависело. Но сожалел, что не попал, как и любой футболист. Уже говорил, что рад вернуться в сборную – спасибо Георгиевичу, разбирается!» — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).