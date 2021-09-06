«Это не имеет отношения к сборной». Смолов объяснил скандальный пост в «Инстаграме»

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался на тему скандального поста в «Инстаграме», который он разместил после завоевания Кубка России. Тогда форвард написал: «Они не ставят на меня, но я наказал (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») их».
«Что касается поста в «Инстаграме», то я не давал комментарии, интервью об этом. Пост был выложен после оглашения списка, я не попал в состав до финала Кубка. Это не имеет отношения к сборной, был сложный сезон и период, сложные отношения с болельщиками, и я показывал некачественный футбол, за что они справедливо меня критиковали. Это было не кому-то в адрес, а к завоеванию Кубка. Я просто процитировал музыканта, с которым общаюсь», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
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