Акинфеев: ЦСКА колбасит от игры к игре, но руководство и игроки поддерживают Березуцкого

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что руководство и игроки армейского клуба поддерживают главного тренера Алексея Березуцкого.

«Раздевалка и руководство поддерживают Березуцкого. После игры с «Динамо» я выступил, потому что игра была равная, а соперник забил второй гол после моей ошибки. Не буду отмазываться дождём. Посчитал нужным сказать это, чтобы ребята сплотились, взбодрились. Мы много общаемся с молодыми, но нас колбасит от игры к игре.

Со многими ребятами общаюсь и спрашиваю как им Березуцкий, как тренер. Все в один голос говорят, что будто 150 лет тренирует, умный, спокойный, всё четко и грамотно. Тогда у меня всегда вопрос к ребятам: почему мы не можем за этого умного и чёткого тренера биться и выкладываться. Хочется верить, что мы к этому придём. Но по игре пока тяжеловато всё идёт.

Алексей Владимирович лишь сам себе может помочь стать топовым тренером: он выбрал эту профессию и уже тренирует ЦСКА.

С другой стороны, очень многое зависит от футболистов: если тренер помогает игрокам, то и игроки должны помогать тренеру. Если будет обоюдная любовь, то всем вокруг будет хорошо: всё будет складываться и получаться.



Поймите, никто не знает, что будет в будущем. Ведь никто не застрахован от ошибок, увольнений и ухода из команды. Жизнь такая штука, что надо быть готовым ко всему. Очень надеюсь, что у Алексея Владимировича всё получится. Он сильный специалист с психологической устойчивостью, который не кричит в перерывах и никого не унижает, а чётко и спокойно объясняет — мне это качество в нём нравится. За Алексея Березуцкого я буду биться независимо от дружбы — за таких людей я бьюсь всегда. Если человек начинает унижать или, например, рассказывать молодому футболисту, что он бездарь — для меня это не тренер», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Акинфеев выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 680 встреч за московский клуб, в которых он пропустил 606 мячей, при этом в его активе 287 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.