Акинфеев: понимаю, что в защите ЦСКА не Игнашевич и Березуцкий, а в атаке не Думбия и Муса

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как переживал уход ряда ведущих футболистов из армейского клуба.

«Спокойствие пришло ко мне, когда девять моих друзей ушли из команды. Хотя первые полтора года голова не понимала, что нет людей, которые делали имя ЦСКА, выигрывали трофеи, играли в Лиге чемпионов. Пришла молодёжь, эмоционально себя вёл, не мог даже на себя в экране смотреть. Но стал спокойнее, потому что понимаю, что в обороне у нас не Игнашевич с Березуцким, нет Вернблума в центре поля, а в нападении Думбия и Муса тоже отсутствуют.

Спокойно отношусь к изменениям в команде. Что касается ушедших ребят, всё ведь зависит лишь от них самих. Знаю, что руководство проводило встречи с ними, но они захотели сделать такой шаг. Всё нормально: клуб заработал деньги, а игроки перешли на новое место.



Что может сделать действующий футболист, если рынок поменялся? Поменялись реалии рынка, головы молодых людей, которые так или иначе хотят перейти в другое место и, как мне кажется, точно не за меньшую зарплату. Уходят и уходят — мне от этого ни холодно, ни жарко. Я хочу видеть сильный и стабильный ЦСКА. Пусть будет чехарда сейчас, но когда-то же рано или поздно она закончится… В таком случае наступит стабильность. Верю в это», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Акинфеев выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 680 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 606 мячей, при этом в его активе 287 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.