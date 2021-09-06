Карпин: после 10 дней в сборной мне надо будет уехать в лес и на три дня пропасть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своей усталости и усталости футболистов национальной команды.

«Я знал, что тренироваться некогда и готовиться некогда – мы тут даже не тренируемся. Говорил об этом после разговора со Слуцким. Что с этим делать? С этим надо что-то делать футболистам. То, что сказал про питание – надеюсь, футболисты прониклись. Надеемся, в октябре они будут готовиться к матчам за счёт большего количества игр.

Для вас это усталость, которая будет якобы накапливаться, но говорить про неё после 20 матчей – это смешно. Когда в Европе играют до нового года по 30 с чем-то матчей. И в чемпионатах интенсивных, и в сборных, и в ЛЧ. Но говорить, что всё пропало – нет. Надеюсь на сознательность футболистов, что они поняли, что здесь другие скорости и интенсивность. Надо делать ротацию, чтобы все выдерживали.



Подходит или нет – вопрос не ко мне. Нравится ли? Работа интенсивная, за шесть дней – три игры. Интенсивность большая, в клубе, когда нет матчей на неделе – более спокойно. Здесь – более ответственно и интенсивно проходит. Оценить не могу – у меня голова горит.

Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%. Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно – да. Столько много футболистов такого высокого качества у меня никогда не было. Это лучшие футболисты страны, они мастеровиты – это однозначно. Поэтому это интересно.



Какой бензин залит в нашу команду? Не знаю, 95-й или 98-й, но точно не дизель», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.