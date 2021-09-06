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Карпин: по сравнению с отбором на Евро-2000 сборная России вообще в шоколаде

Карпин: по сравнению с отбором на Евро-2000 сборная России вообще в шоколаде
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил турнирную ситуацию национальной команды в квалификации ЧМ-2022 с отбором на Евро-2000.

«Плохая физика – тренд РПЛ? Я могу только полагаться на сознательность игроков, но влезать в тренировочный процесс любого тренера любого клуба – неправильно. Если бы мне тренер сборной в клубе говорил, как тренировать – послал бы его куда подальше. Мы можем дать рекомендации ребятам, за чем они могут следить сами. А в клубные тренировки мы влезать не в праве. Я бы тогда на месте клубного тренера сказал: раз они такие плохие, то не вызывай их.

Не было тех, кто меня разочаровал. Были те, кто очаровал. Смотришь, вроде хороший – а оказывается, что ещё лучше, чем я думал. Разочарований пока не было. Входил бы я в лучшие свои годы в десятку самых техничных игроков этой сборной? Лео Месси бы не был и в десятку не входил. Был бы корягой, которая много бегает. Но очень много бегает.

Параллелей с отбором на Евро-2000 нет, я не вспоминаю, что было, когда играл. Это ни к чему не ведёт и не приведёт. И положения тогда и сейчас совсем разные – после пяти матчей у нас команда делит первое и второе место, по сравнению с той ситуацией – мы вообще в шоколаде», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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