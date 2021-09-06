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«Представьте, что будет, когда мы проиграем». Карпин — о критике сборной России

«Представьте, что будет, когда мы проиграем». Карпин — о критике сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу критики в адрес национальной команды.

«Критика от журналистов, которых в ответ на это обвинили в заказе? По поводу этой ситуации говорил много раз: в таком графике – я ничего не читаю, а сейчас в принципе ничего, но слышал об этом. Конкретно – не читал, слышал, что есть те, кто критикует и защищает. Это часть работы. Понятно, что она будет – и это мы не проигрывали ещё. А представьте себе, что будет, если мы проиграем. Годами привычка выработалась, мне надо концентрироваться на том, что мы делали, улучшать плохие вещи, которые мне не нравятся. Реагировать на всё происходящее вне сборной мне нельзя и запрещено», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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