Карпин сравнил европейский и российский футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о различиях российского и европейского футбола.

«Я бы отметил не только энергозатратный футбол, а в целом футбол в Европе. Против Хорватии он энергозатратный сам по себе – против них надо много бегать. Если Брозович пробегает 13 километров, то ему надо противостоять и тоже столько пробегать, плюс на спринте 200-300-400 метров, чтобы хотя бы сравняться с ним.

Но вопрос не только в этом, физическое состояние подразумевает не только пробежать. На морально-волевых можно пробежать не 5 минут, а 15. Не только это вопрос к одной игре, дальше его уже не хватит. А играть через два дня на третий, а не через три на четвёртый – это непросто. Даже в великолепном состоянии. Когда смотришь цифры РПЛ и европейские – даже не топовых команд, то разница чувствуется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.