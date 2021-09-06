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ЦСКА предложил € 10 млн за 17-летнего бразильского форварда

ЦСКА предложил € 10 млн за 17-летнего бразильского форварда
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Перспективный нападающий «Атлетико Минейро» Савио в летнее трансферное окно мог перебраться в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 17-летнего форварда был заинтересован московский ЦСКА, информирует Torcedores.

Согласно сведениям источника, армейский клуб был готов выкупить 80% прав на игрока за € 10 млн. «Атлетико Минейро» намеревался принять это предложение, но камнем преткновения стал дедлайн трансферного окна. ЦСКА сделал предложение слишком поздно, за несколько дней до окончания периода трансферов в России. У клубов не осталось времени на согласование деталей сделки и логистические моменты, поэтому переговоры были приостановлены.

Действующий контракт Савио с «Атлетико Минейро» рассчитан до лета 2023 года.

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