«У нас есть важная цель — выживание». Рибери прокомментировал переход в «Салернитану»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери, ставший игроком «Салернитаны», прокомментировал переход в новый клуб.

«Хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я был в Салерно. Как только я приехал, почувствовал невероятную страсть вокруг себя. Я живу этим, поэтому сразу принял этот вызов. У нас есть важная цель — выживание, и я надеюсь, что смогу помочь команде обезопасить себя как можно скорее.

По-прежнему чувствую себя очень хорошо. Мне ещё есть что доказывать. Меня больше всего волнует моя страсть, но моя семья также сыграла решающую роль в моём выборе. Я знаю, что Серия А — очень сложный чемпионат, и надеюсь как можно скорее достичь хорошей физической формы. Я тренировался один, но тренироваться с командой — совсем другое дело. С завтрашнего дня я буду доступен тренеру, надеясь как можно скорее нагнать нужный темп.



Мне нравится помогать своим товарищам по команде, особенно молодым. Я пока плохо знаю команду, но важно то, что здесь есть сильная группа игроков, которая остаётся сплочённой, особенно в самые сложные моменты. На сегодняшней презентации на стадионе мне очень понравился приём болельщиков: думаю, когда «Аречи» заполнится, атмосфера будет невероятной», — приводит слова Рибери пресс-служба «Салернитаны».