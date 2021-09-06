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УЕФА подтвердил возвращение гостевых секторов на еврокубковые матчи

УЕФА подтвердил возвращение гостевых секторов на еврокубковые матчи
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УЕФА объявил о возвращении гостевых секторов на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Запрет визита болельщиков на выездные матчи команд снят, информирует официальный сайт УЕФА.

Исполком УЕФА проанализировал статистику кампании по вакцинации населения в Европе, а также учёл отмену ограничений на перемещение для привитых и переболевших коронавирусом людей в большом количестве стран. Именно на основе этих факторов и было принято решение об отмене запрета гостевых секторов.

Отмечается, что при перемещениях болельщикам необходимо учитывать ковидные ограничения, введённые на государственном уровне некоторыми странами.

Напомним, Россию в еврокубках представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.

«Зенит» на групповом этапе ЛЧ встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» попал в квартет ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».

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