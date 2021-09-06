Крал: в АПЛ захватил бы с собой Зобнина

Полузащитник Алекс Крал, недавно перешедший из «Спартака» в «Вест Хэм Юнайтед», рассказал, кого из московского клуба хотел бы взять с собой в английскую Премьер-лигу.

«Кого бы из «Спартака» взял с собой в АПЛ? Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, он игрок с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова.

Какой совет дам «Спартаку», чтобы выйти из кризиса? Верить в себя! Это самое важное. У «Спартака» молодая команда с большим потенциалом и отличными футболистами. Если они будут оставаться сильными ментально, то будут делать большие дела. Я желаю парням сил и удачи!» — приводит слова Крала «Спорт-экспресс».

Напомним, Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В прошлом сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач.