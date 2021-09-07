Акинфеев объяснил, что нужно делать Дивееву, чтобы стать топ-защитником

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил перспективы защитника армейцев Игоря Дивеева.
«Игорь Дивеев уже заматерел. Он не первый год играет в футбол на профессиональном уровне: за его плечами две Лиги Европы, а сейчас — выступления за национальную команду. С одной стороны, матереть можно всю жизнь — в таких случаях у нас любят говорить «не раскрыл свой талант». У Игоря же такого нет — он футболист с большим потенциалом. Единственное, в личной беседе я всегда говорю, чтобы молодые футболисты не слушали и не читали разного рода слухи. Когда начинается чехарда вроде «Дивеевым интересуется «Милан» или ещё кто-то»… Я ему говорю: «Игорь, поверь моему опыту: если тебя хотят, то тебя всегда купят». Сейчас ты играешь за ЦСКА: тебе здесь и сейчас надо помогать команде. Если же ты будешь играть за клуб и национальную команду, то ты точно уедешь и в «Милан», и в «Ювентус»…
У молодых рядом должен быть человек, который поставит их на определённый путь. У меня поначалу был отец, а затем, когда я пришёл в ЦСКА, им стал Евгений Леннорович Гинер, позже — Сергей Павлович Аксёнов. Мне повезло со старшим поколением: всегда ставили на правильный путь на определённом этапе жизни и карьеры. Хочется, чтобы ребята не думали о «Миланах» и «Ювентусах»… Если захотят — уедут. Самое главное, чтобы была стабильность. Пока могу сказать так: сейчас в ЦСКА стабильности нет. Хочется, чтобы она была и в сборной, и в ЦСКА, да и в любой российской команде, которая выступает в еврокубках», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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