Источник: УЕФА с подачи УАФ запретил украинцам посещение матча «Шериф» — «Шахтёр»

УЕФА с подачи Федерации футбола Украины (УАФ) запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр», сообщает журналист Артём Франков в телеграм-канале.

Запрет не распространяется на членов официальной делегации «Шахтёра». У болельщиках же при входе на стадион будут проверять паспорта и не пускать зрителей с украинским гражданством.



Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 15 сентября в Тирасполе. Федерация футбола Молдовы сообщала, что в соответствии с основными принципами медицинского протокола УЕФА, будут учитываться решения местных властей по количеству зрителей, которые получат доступ на трибуны. Доступ на матч будет осуществляться на основании билетов, содержащих данные владельца, а также при предъявлении удостоверяющего личность документа.

Ранее УЕФА объявил о возвращении гостевых секторов на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Запрет визита болельщиков на выездные матчи команд снят.