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Пеле сообщил, что ему удалили опухоль

Пеле сообщил, что ему удалили опухоль
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Легендарный бразильский нападающий Пеле сообщил о том, что был прооперирован – экс-футболисту удалили опухоль.

«Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье.

В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.
К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни, благодаря любви моей семьи и друзей», — написал Пеле в «Фэйсбуке».

ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.

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