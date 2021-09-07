Лапорта: не разговаривал с Месси с тех пор как он ушёл из «Барселоны»

59-летний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь затронул тему ухода из клуба 33-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси, который стал игроком французского «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

«У нас было предварительное соглашение о контракте с Лео в течение длительного времени, но в конце концов Ла Лига его не приняла. Я не разговаривал с Месси с тех пор, как он ушёл. Мы будем вечно благодарны ему. Лео всегда будет за «Барселону», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» из эфира испанского телеканала ESport3.



10 августа Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 29 августа Месси провёл дебютный матч в составе «ПСЖ». Встреча с «Реймсом» завершилась победой парижан со счётом 2:0.