Президент «ПСЖ»: в отличие от Суперлиги мы сконцентрированы на построении лучшего будущего

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи назвал отличия целей УЕФА от Европейской Суперлиги и высказался о внесении необходимых изменений в расписание игр сборных.
«Я не хочу много говорить о Суперлиге, просто скажу, что люди пытались достигнуть раскола, но достигли противоположного, лишь сблизив нас и сделав нас сильнее. Пока три клуба мятежников растрачивают энергию и продолжают сотрясать воздух, остальные двигаются вперёд и концентрируют все свои силы на построении лучшего будущего для европейского футбола.
Сейчас для нас один из важнейших вопросов — это календарь международных матчей. Мы находимся в критической ситуации. Сейчас мы не должны принимать решение в одностороннем порядке. Наконец, мы должны отказаться от политики в футболе. Никакого давления со стороны правительства быть не может», — цитирует Аль-Хелаифи AS.
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