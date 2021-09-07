Президент «ПСЖ»: в отличие от Суперлиги мы сконцентрированы на построении лучшего будущего

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи назвал отличия целей УЕФА от Европейской Суперлиги и высказался о внесении необходимых изменений в расписание игр сборных.

«Я не хочу много говорить о Суперлиге, просто скажу, что люди пытались достигнуть раскола, но достигли противоположного, лишь сблизив нас и сделав нас сильнее. Пока три клуба мятежников растрачивают энергию и продолжают сотрясать воздух, остальные двигаются вперёд и концентрируют все свои силы на построении лучшего будущего для европейского футбола.

Сейчас для нас один из важнейших вопросов — это календарь международных матчей. Мы находимся в критической ситуации. Сейчас мы не должны принимать решение в одностороннем порядке. Наконец, мы должны отказаться от политики в футболе. Никакого давления со стороны правительства быть не может», — цитирует Аль-Хелаифи AS.