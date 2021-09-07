Президент «ПСЖ»: финансовый фэйр-плей должен быть пересмотрен

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул экономические проблемы, с которыми сталкивается большинство клубов.
«У нас должна быть финансовая стабильность. Если мы не отреагируем быстро, последствия могут быть непоправимыми. Финансовый фэйр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол обязан быть равен для всех», — цитирует Аль-Хелаифи AS.
Ранее сообщалось, что вместо финансового фэйр-плей будет предложено ввести потолок зарплат, а для клубов, которые будут его превышать, возможно, введут налог на роскошь. Данный порядок может начать действовать с 2022 года. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общей суммы полученных средств.
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