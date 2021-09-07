Форвард «РБ Зальцбург», забивавший «Локомотиву», привлёк внимание «Баварии» и «Ливерпуля»

19-летний немецкий нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми привлёк внимание сразу нескольких европейских грандов – мюнхенской «Баварии» и английского «Ливерпуля», сообщает Bild.



Как отмечает источник, в Австрии оценивают футболиста в € 20 млн, при этом интерес к игроку существует также и в Испании. Однако, тот факт, что Адейеми провёл несколько лет в молодёжной системе «Баварии» может дать мюнхенскому клубу некоторую фору в жёсткой борьбе за подписание игрока.



В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 9 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.



Отметим, что в прошлом сезоне Адейеми принял участие в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», который проходил в «Черкизово» и завершился победой австрийцев со счётом 3:1, а автором одного из забитых мячей стал именно Карим, вышедший на замену.

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