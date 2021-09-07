«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Валенсии» Солером

Центральный полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Солер может перейти в английский чемпионат.

Как сообщает Fichajes, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены подписать игрока в следующее трансферное окно. Кроме «Ливерпуля» на Солера также претендует «Тоттенхэм».

По информации источника, в контракте Солера с «Валенсией» прописан пункт о выкупе игрока за € 145 млн. Игрок является воспитанником «Валенсии». Всего за «летучих мышей» он провёл 188 матчей, забил 26 голов и отдал 26 результативных передач. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Солер дебютировал в составе сборной Испании 2 сентября в матче со Швецией (1:2) в отборочном турнире к ЧМ-2022. В первой же своей игре Солер записал на свой счёт забитый мяч.