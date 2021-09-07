Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что игрок каталонцев может уйти в РПЛ

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в российский чемпионат.

«Он необыкновенный парень с талантом, как у Рикарда Пуча. Мы собирались отдать его в «Брюгге», потому что его момент ещё не наступил. Но «Брюгге» захотел право обязательного выкупа. Футболист сказал «нет», потому что хочет добиться успеха в «Барселоне». Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», – цитирует Лапорту Marca.

В минувшем сезоне Кольядо забил восемь голов в 22 матчах за резервную команду «Барселоны».

В нынешнем чемпионате Испании после трёх туров каталонский клуб с 7 очками располагается на четвёртом месте. Следующий матч «Барселона» проведёт на выезде с «Севильей» 11 сентября.