Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что игрок каталонцев может уйти в РПЛ

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в российский чемпионат.
«Он необыкновенный парень с талантом, как у Рикарда Пуча. Мы собирались отдать его в «Брюгге», потому что его момент ещё не наступил. Но «Брюгге» захотел право обязательного выкупа. Футболист сказал «нет», потому что хочет добиться успеха в «Барселоне». Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», – цитирует Лапорту Marca.
В минувшем сезоне Кольядо забил восемь голов в 22 матчах за резервную команду «Барселоны».
В нынешнем чемпионате Испании после трёх туров каталонский клуб с 7 очками располагается на четвёртом месте. Следующий матч «Барселона» проведёт на выезде с «Севильей» 11 сентября.
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