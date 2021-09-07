Полузащитник «Баварии» Зане зимой может перейти в «Челси»

Игрок «Баварии» Лерой Зане может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Talksport.

По информации источника, футболист рассматривает вариант со сменой клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Однако «аристократы» являются фаворитом в борьбе за игрока, так как выступают в Лиге чемпионов.

Напомним, с 2016 по 2020 год Зане выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», куда он перешёл из «Шальке-04». Контракт Зане с «Баварией» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

В нынешнем чемпионате Германии «Бавария» после трёх туров имеет семь очков и располагается на третьем месте в Бундеслиге. «Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии после трёх матчей также имеет семь очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.